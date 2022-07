Urta contro l’auto di un turista a Olbia e scappa, caccia al mascalzone

E’ successo in una traversa di viale Aldo Moro.

Urta un’auto a Olbia e scappa. E’ accaduto giovedì scorso in via Maroncelli, una traversa di viale Aldo Moro, intorno alle 21,15, quando un’altra macchina ha colpito violentemente quella che si trovava parcheggiata e se ne va in grande velocità.

A denunciarlo è il proprietario che si trova in vacanza in città, la cui auto ha riportato seri danni nella carrozzeria posteriore. “Quando è successo stavamo cenando – racconta Andrea P. -. Abbiamo sentito un grande boato sotto casa. Tempo di scendere però, l’auto se ne è andata verso viale Aldo Moro. Sfortunatamente non sono riuscito a scattare una foto, ma ho visto che macchina era. Ho fatto denuncia e appello, ma sembra che nessuno possa aiutarmi in nessun modo”.

Sulla sua auto danni per 3mila euro. “Questa non è una buona pubblicità per Olbia – dichiara -, mi hanno distrutto non solo la carrozzeria, ma ci sono anche danni elettronici. I sensori del parcheggio sono fuori uso. Quello che è peggio è però constatare l’arrendevolezza delle forze dell’ordine per le quali c’è ben poco da fare. Questa è la cosa più spiacevole, ma non mi arrendo anche se l’autore è scappato impunito”.

Il malcapitato lamenta anche la mancanza delle telecamere nella via. “Se ci fossero state avremmo individuato subito il pirata della strada – dice -, ma purtroppo così resta una denuncia contro ignoti”. Ma il proprietario dell’auto non demorde e lancia un appello: “Chiunque possa fornire delle immagini riprese dalle telecamere o altre informazioni è gentilmente invitato a scrivermi in privato”.