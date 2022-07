La Gallura piange Marcello Fossataro, l’istruttore buono dei sommozzatori

Marcello Fossataro era noto in tutta la Gallura.

E’ di ieri la notizia della scomparsa di Marcello Fossataro, 84enne di Olbia noto in Gallura e in tutta la Sardegna per aver istruito diverse generazioni di sommozzatori, la cui camera ardente è stata allestita presso l’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Grandi manifestazioni di sconforto da parte dei tanti subacquei professionisti a cui Fossataro aveva insegnato tutti i segreti del mestiere, che lo definiscono una persona buona e generosa e un istruttore meticoloso.

L’istruttore – formatore di operatori tecnici subacquei nel 2001 è stato l’artefice tecnico tecnico e il manutentore della messa a dimora della statua di 5 metri della Madonna degli abissi, protettrice del fondale della Cala dei Francesi e della gente di mare, che si trova immersa nelle acque a pochi passi dalla Marina di Porto Ottiolu ad una profondità di 10 metri.

Fossataro lascia la moglie Adriana, i figli Aldo, Blandina, Massimiliano e i tre nipoti Martina, Tommaso e Adele.