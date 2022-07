Soccorsi dalla Guardia Costiera di Golfo Aranci.

Nella giornata di sabato, i militari della Guardia Costiera hanno prestato assistenza ad un’imbarcazione a motore di 16 metri con 3 persone a bordo, che a causa di un urto su bassi fondali, riportava danni alle eliche ed agli assi con conseguente imbarco di acqua. Nessun ferito grave a bordo ma solo leggere escoriazioni per uno degli occupanti curato prontamente dal personale del 118, comunque intervenuto sul posto.

Per l’occasione è stata disposta l’uscita della motovedetta Cp 894 della Capitaneria di porto di Olbia, la quale, oltre a prestare assistenza all’unità in difficoltà, ha verificato l’assenza di qualsiasi forma di inquinamento.

Dall’ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci continuano le raccomandazioni ai diportisti, per la necessaria prudenza, soprattutto in questo periodo di massima presenza antropica sulle spiagge ed a mare, per il rispetto dei limiti di navigazione per le unità da diporto.

Massima attenzione viene data alla tutela dell’area di riserva integrale, presso l’area del Parco Nazionale Geomarino dell’Arcipelago di La Maddalena e delle acque antistanti l’isola di Mortorio, dove non sono consentite la navigazione, la sosta e l’ancoraggio, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla costa, la balneazione, la pesca e tutte le attività che possano arrecare danno all’ambiente marino.