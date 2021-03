Prima dose di vaccino per gli anziani della Gallura in tre settimane.

Al via la campagna di vaccinazione per gli over anche nei comuni della Gallura. A partire da martedì la Assl di Olbia, grazie al prezioso contributo delle amministrazioni comunali, e con l’ausilio delle squadre vaccinali mobili, raggiungerà i comuni, sottoponendo a vaccino i cittadini nati prima del 1941 e contattati nei giorni prima dagli operatori del Servizio di igiene e sanità pubblica della Assl o dalla stessa amministrazione comunale.

Per evitare assembramenti la Assl raccomanda di rispettare l’orario dell’appuntamento. Nelle giornate di martedì, mercolesi, giovedì, su chiamata fatta dagli operatori del Servizio di sanità e igiene pubblica prosegue la vaccinazione degli over 80 residenti a Olbia.

Per i comuni della Gallura questa settimana invece si parte martedì con gli anziani dei Comuni di Buddusò, Santa Teresa e Oschiri. Mercoledì invece sarà il turno di Berchidda, San Teodoro , Tsiennari e Bortigiadas. Giovedì toccherà ad Aggius, Ala’ dei Sardi e Loiri Porto San Paolo. Il giorno successivo invece la campagna di vaccinazione arriverà ad Aglientu e Luogosanto. Infine, come già annunciato sabato sarà il turno di Tempio Pausania. È in fase di programmazione anche l’avvio delle vaccinazioni nel comune di La Maddalena.

La programmazione del calendario vaccinale aggiornato verrà comunicato quanto prima dalla Assl e dalle amministrazioni comunali coinvolte: l’obiettivo della Assl è quello di sottoporre alla prima dose del vaccino tutti gli over 80 galluresi nell’arco delle prossime tre settimane.

