Le vaccinazioni a Loiri Porto San Paolo.

Inizia la campagna di vaccinazione anche nel comune di Loiri Porto San Paolo, utilizzando le palestre comunali di Loiri e Porto San Paolo nella giornata di g๐ข๐จ๐ฏ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ ๐Œ๐š๐ซ๐ณ๐จ, riservata a gli โ€œultraottantenniโ€ nati entro il 1941.

Sono circa 210 i soggetti interessati pari a circa il 6% della popolazione residente. Per potersi vedere somministrato il vaccino รจ necessario ritirare il modulo di adesione e la scheda anamnestica presso gli uffici comunali di Loiri nella sede Comunale Via Dante 28 lunedi ๐Ÿ– ๐Œ๐š๐ซ๐ณ๐จ dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 e 30 alle ore 17. Per Porto San Paolo si potrร ritirare presso

la Delegazione Comunale Viale P. Nenni lunedi ๐Ÿ– ๐Œ๐š๐ซ๐ณ๐จ dalle ore 9 alle ore 12 e martedi ๐Ÿ— ๐Œ๐š๐ซ๐ณ๐จ dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Inoltre รจ possibile scaricare i moduli anche dal sito internet del Comune. Chi prediligerร questa opzione, dovrร anche comunicare il nominativo e il recapito telefonico del soggetto che si dovrร sottoporre al vaccino per la successiva comunicazione, alla mail ๐œ๐จ๐ฏ๐ข๐@๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž.๐ฅ๐จ๐ข๐ซ๐ข๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ๐ฌ๐š๐ง๐ฉ๐š๐จ๐ฅ๐จ.๐จ๐ญ.๐ข๐ญ

I vaccini verranno somministrati ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐š ๐๐ข ๐†๐ข๐จ๐ฏ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ ๐Œ๐š๐ซ๐ณ๐จ ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐š๐ฅ๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐๐ข Loiri ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ— ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž๐Ÿ๐Ÿ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ข ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐š ๐‹๐š ๐๐ข๐š๐ง๐š, ๐„๐ง๐š๐ฌ ๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข ๐†๐ข๐ฎ๐š, ๐„๐ง๐š๐ฌ, ๐™๐š๐ฉ๐ฉ๐š๐ฅ๐ฅ๐ขฬ€, ๐‹โ€™๐”๐ฅ๐ข๐ฏ๐š๐ซ๐ข๐ฎ, ๐‹๐จ๐ข๐ซ๐ข, ๐‹๐š ๐’๐š๐ซ๐ซ๐š, ๐€๐ณ๐ณ๐š๐ง๐ขฬ€, ๐€๐ณ๐ณ๐š๐ง๐ข๐๐จฬ€, ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ฅ๐ข๐ญ๐ญ๐ฎ, ๐“๐ซ๐ฎ๐๐๐š, ๐‹๐š ๐‚๐š๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ง๐š, secondo lโ€™ordine alfabetico predisposto nel calendario allegato.

Sempre giovedรฌ 11 verranno somministrati nella palestra di Porto San Paolo dalle ore 12 alle ore 14 per i residenti di ๐Ž๐ฏ๐ข๐ฅ๐จฬ€, ๐‚๐ฎ๐œ๐œ๐š๐ข, ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ฌ๐œ๐ข๐ฎ, ๐ฅโ€™๐”๐ญ๐š๐ซ๐ฎ, ๐†๐ซ๐š๐ง๐ข๐š๐ญ๐จ๐ ๐ ๐ข๐ฎ, ๐’๐š๐ง๐ญ๐ฎ ๐‰๐ฎ๐š๐ง๐ง๐ข, ๐Œ๐ฎ๐ณ๐ณ๐ž๐๐๐ฎ, ๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐š๐ฌ๐œ๐š, ๐’๐ญ๐š๐ณ๐ณ๐š๐ซ๐ž๐๐๐ฎ, ๐€๐œ๐ก๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐š, ๐”๐ง๐œ๐ก๐ข๐ฅ๐ข, ๐’๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฏ๐จฬ€, ๐†๐ข๐š๐๐๐จ๐ง๐ข, ๐•๐š๐œ๐œ๐ข๐ฅ๐ž๐๐๐ข, ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฎ, ๐๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐“๐š๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐š, ๐‹๐ฎ ๐’๐ญ๐š๐ง๐ ๐ฎ, ๐๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐’๐š๐ง ๐๐š๐จ๐ฅ๐จ, ๐“๐ข๐ซ๐ข๐๐๐จฬ€, ๐๐ž๐๐ซ๐š ๐‹๐จ๐ง๐ ๐š, ๐†๐ข๐ฎ๐š๐ง๐ง๐š๐ซ๐ž๐๐๐ฎ, secondo lโ€™ordine alfabetico predisposto nel calendario allegato.

Si specifica, inoltre, che per le persone non autosufficienti, gli operatori sanitari incaricati effettueranno le vaccinazioni a domicilio in orari e giornate da concordare successivamente.

โ€œCi auspichiamo una larga partecipazione dei soggetti interessati, gli stessi che in questo anno sono stati i piรน esposti ad un virus subdolo che ci auguriamo possa essere sconfitto il prima possibileโ€, commenta il sindaco Francesco Lai.

(Visited 23 times, 23 visits today)