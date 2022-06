La nuova app Too Good To Go.

Diverse città della Costa Smeralda, tra cui Arzachena, Olbia, La Maddalena, Palau e Golfo Aranci si uniscono ufficialmente alla rete anti-spreco di Too Good To Go, l’app che offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio invenduto e agli utenti di acquistare, e dunque salvare, alimenti ancora freschi – che rischiano di essere sprecati – a un terzo del prezzo originale.

Attraverso la vendita delle cosiddette Magic Box, sacchetti contenenti una selezione a sorpresa dei prodotti invenduti di fine giornata, gli esercenti commerciali hanno la possibilità di ridurre gli sprechi e ottenere un piccolo ricavo dagli alimenti che altrimenti andrebbero sprecati attraverso uno strumento sicuro e flessibile. A beneficiare dell’acquisto delle Magic Box sono poi i consumatori, che acquistano i prodotti invenduti a un prezzo conveniente, unendo il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e il cambiamento climatico. Ogni Magic Box salvata permette infatti di evitare l’emissione nell’ambiente di oltre 2.5 kg di CO2e.*

Un impegno, quello del contrasto allo spreco alimentare e dei cambiamenti climatici ad esso associati, portato avanti in Italia da Too Good To Go attraverso il coinvolgimento di oltre 22.000 partner e 6 milioni di utenti, che hanno salvato 8.000.000 di Magic Box contribuendo a risparmiare 20.000 tonnellate di CO2e, l’equivalente di 58.396 voli da Roma a Londra e più di 121 anni di docce calde.

Nonostante l’inizio dell’estate sia alle porte, le maglie della rete di Too Good To Go si ampliano ulteriormente con l’adesione al movimento anti-spreco delle principali città della Costa Smeralda, dove diversi locali si sono uniti all’app dimostrando che il contrasto allo spreco di cibo non si ferma con l’arrivo del periodo estivo, come la gelateria Bosisio Food di Arzachena, che inserisce nelle proprie Magic Box una variegata selezione di gelati; ad Olbia sono attivi il panificio Briciole di Bontà, che propone pane, focacce e altri prodotti da forno, l’Ortofrutta Ruzzittu, che mette a disposizione frutta e verdura di stagione; ma anche la Pasticceria Il Faro, dove è possibile trovare un vasto assortimento di pasticcini e torte, e la Pizzeria Miky, che offre pizze realizzate con svariati ingredienti. A La Maddalena, invece, si unisce al progetto anti-spreco dell’app il Bar Pasticceria La Bomboniera, presso il quale si possono salvare paste, dessert e snack salati. Diverse catene hanno esteso la loro adesione a Too Good To Go coinvolgendo i propri esercizi commerciali presenti sul territorio. Tra queste, NaturaSì, Alice Pizza, Dettorimarket e Abbi Group con le insegne Despar e Crai.

“Too Good To Go mira a coinvolgere, sensibilizzare e fornire a tutti gli strumenti per contrastare lo spreco alimentare e i cambiamenti climatici ad esso associati, raggiungendo quante più città possibili”, sottolinea Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Poter contare su alcuni dei nomi più rilevanti presenti in Costa Smeralda, che si sono uniti con entusiasmo alla nostra lotta contro lo spreco di cibo in un periodo fondamentale per la zona come quello estivo, ci dimostra quanto i negozianti e i cittadini del territorio siano sensibili al tema e abbiano accolto con positività la nostra missione”.

Come funziona l’app Too Good To Go.

I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo all’app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata, generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza.