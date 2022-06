La polizia locale di Loiri impegnata nel garantire la sicurezza.

Da diverso tempo, la cittadinanza di Loiri Porto San Paolo ha rappresentato l’esigenza di interventi volti a mitigare il rischio di incidenti stradali e garantire una maggiore sicurezza agli utenti che percorrono le strade provinciali che attraversano i centri abitati di Loiri, Trudda e Azzanì.

Negli scorsi giorni si sono verificati diversi incidenti stradali, anche gravi, che hanno provocato il ferimento dei conducenti e l’abbattimento di impianti di illuminazione pubblica, nonché il danneggiamento di abitazioni private.

Lo studio.

Nel corso delle ordinarie attività di controllo del territorio, la polizia locale, guidata dal comandante Giuseppe Serra, ha istituito nelle strade provinciali, posti di controllo veicolare. Da queste verifiche si è appreso che le violazioni più ricorrenti fossero quelle inerenti la velocità che risultava eccessiva rispetto all’andamento del traffico, riscontrando quindi la veridicità di quanto segnalato.

Le soluzioni.

Per aumentare la sicurezza stradale, le azioni della polizia locale si sono articolate su due principali direttrici: quella informativa/ deterrente: realizzata attraverso l’apposizione di dissuasori di velocità; quella repressiva: attraverso l’impiego del telelaser per l’attività sanzionatoria, in modo da poter procedere, nei casi previsti dalla legge, al ritiro della patente.

I dissuasori di velocità.

L’intento è quello di innalzare gli standard di sicurezza allo scopo di tutelare tutti gli utenti della strada, in particolare quelli più deboli ovvero i ciclisti, i pedoni e i bambini che, sia per attività ludiche, sia per recarsi a scuola, fruiscono di queste strade.

Da pochissimi giorni, nei principali centri abitati del comune di Loiri Porto San Paolo, precisamente quelli attraversati dalle strade provinciali 24, 26 e 87, sono stati installati dei cartelli stradali che indicano la velocità di percorrenza dei veicoli.

L’installazione degli impianti è stata commissionata dalla polizia locale di Loiri Porto San Paolo tenendo conto di alcune prerogative: I dissuasori producono statistiche sulla velocità di percorrenza indicando in quali orari della giornata i veicoli eccedono maggiormente i limiti, consentendo quindi alla polizia locale di acquisire dati fondamentali al fine di ottimizzare il servizio di controllo. Tutto ciò con un occhio di riguardo verso l’ambiente, infatti, i segnali stradali che rilevano la velocità di percorrenza e la reclamizzano sul pannello led, sono alimentati totalmente ad energia solare.

Il telelaser.

Al fine di reprimere il fenomeno della velocità eccessiva, la polizia locale di Loiri Porto San Paolo impiegherà il telelaser come strumento di rilevazione elettronica della velocità. Il telelaser, grazie ad apposite lenti, consente di apprendere fin dall’avvistamento del veicolo, che può avvenire anche a 600 metri di distanza, se il conducente indossa le cinture di sicurezza o se impiega, durante la guida, le mani per utilizzare smartphone, oltre che la rilevazione dalla velocità.

La formazione degli agenti.

L’impiego del telelaser rappresenta una attività complessa sia sotto il profilo teorico che pratico, perciò tutto il personale impiegato in questo tipo di servizio, ha effettuato appositi corsi di formazione.

Nelle scorse settimane, gli agenti della polizia locale, oltre agli ordinari corsi sull’impiego degli strumenti di difesa, hanno partecipato a due corsi; uno finalizzato ad apprendere il funzionamento del telelaser dal punto di vista teorico che si è tenuto da remoto e uno di natura tecnico-pratica.

Il corso tecnico-pratico è stato tenuto dal personale esperto della polizia stradale. In questo contesto gli agenti della polizia locale hanno potuto apprendere le tecniche operative, di impiego dello strumento e di contestazione dei verbali.

I controlli.

Nei prossimi giorni, la polizia locale effettuerà dei controlli finalizzati ad accertare l’utilizzo delle cinture di sicurezza e di smartphone, alla specifica comunicazione agli enti preposti effettueranno i controlli elettronici della velocità. Le date delle postazioni di controllo della velocità saranno pubblicate con largo anticipo, anche sui canali istituzionali dell’Ente, oltre che attraverso l’apposizione di specifica segnaletica.

Il comandante, ritiene che attraverso l’attività informativa, gli automobilisti siano nelle condizioni di rispettare le regole , e che le sanzioni, si spera poche, siano davvero l’ultima spiaggia per far desistere chi si ostina a creare pericolo nelle strade, e che queste, in nessun modo, siano viste come uno strumento per incrementare le casse dell’Ente.