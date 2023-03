Vento di burrasca in Gallura, pali e alberi caduti a Olbia

Numerosi danni in Gallura a causa del vento.

Il telefono dei vigili del fuoco squilla in continuazione. Numerose sono le chiamate dalla Gallura, in particolare a Olbia, a causa dei danni causati dal forte vento che sta soffiando in queste ore. La situazione è critica e la protezione civile della Regione ha prorogato l’allerta meteo fino a domani.

In particolare, a Olbia sono centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per i danni che sta causando il vento di burrasca, con diversi alberi sradicati in varie zone della città. Tante le auto danneggiate dal forte vento e altrettanti gli interventi delle squadre. Fortunatamente, per ora, non si sono registrati feriti.

Questo pomeriggio le squadre del Comando di Sasssari hanno effettuato oltre 30 gli interventi su tutta la Gallura, dove stanno intervenendo principalmente per liberare le strade da alberi e pali pericolanti; inoltre si sta provvedendo a mettere in sicurezza pensiline, tettoie, tegole e cornicioni divelti dal vento.

A Olbia non si fa altro che sentire sirene dei vigili del fuoco per le vie della città e la situazione non rientrerà fino a domani. Danni anche ad Arzachena e a Tempio Pausania, con alberi che cadono giù a causa del forte vento. Qualche danno si è verificato anche a La Maddalena.

