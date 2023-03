Il legno riciclato protagonista in casa

A volte, tutto ciò che serve per trasformare un ambiente con le proprie mani è un pizzico di creatività, una buona dose di manualità e qualche ora di tempo libero a disposizione. Il legno è il materiale ideale in questo senso, poiché consente di ottenere risultati sorprendenti e inaspettati. Inoltre, il legno è un materiale naturale facilmente lavorabile, versatile e, non meno importante, ecologico. Ecco alcune idee per riutilizzare il legno che altrimenti sarebbe destinato a rimanere inutilizzato in cantina o garage.

Pallet di recupero per arredare il soggiorno

Chi ha a disposizione dei pallet in legno potrà recuperarli per personalizzare un soggiorno. Il pallet diverrà la base di un divano, su cui appoggiare cuscini rivestiti di tessuto colorato. Avrà anche modo di trasformarsi, opportunamente tagliato, in originali mensole da parete. Ancora, opportunamente pulito e con l’aggiunta di quattro tronchetti agli angoli, sarà pronto all’uso come tavolo. Prima di iniziare qualunque lavoro è importante predisporre gli strumenti necessari. Questi avranno configurazioni differenti a seconda del complemento d’arredo che deve essere realizzato. Tra gli essenziali è comunque possibile citare trapano, avvitatore, martello, chiodi, pinze, smerigliatrice, levigatrice orbitale, sega e seghetto alternativo. A dare il tocco finale saranno le decorazioni. E se l’intenzione è dipingere la superficie in legno, la vernice acrilica costituirà l’opzione ideale. Nonostante il legno sia visto come un elemento inseribile in un contesto classico, in realtà risulta perfetto anche all’interno di un ambiente più contemporaneo.

Decorazioni in legno per le pareti

Un soggiorno, per quanto arredato con gusto, non apparirebbe completo in presenza di pareti spoglie. E se i quadri rappresentano l’opzione più ovvia, grazie al legno sarà possibile ottenere una decorazione ancor più d’effetto. Per realizzarla occorreranno:

un pezzo di legno dalla forma circolare

kit da fissaggio a muro

seghetto alternativo

pistola per colla a caldo

pennello e colori acrilici

dei rotoli di lana bianchi

Iniziare il lavoro dividendo a metà il cerchio in legno servendosi del seghetto alternativo, quindi utilizzare la colla a caldo per fissare i fili di lana su una delle due parti. Verniciare la superficie della parte rimanente del cerchio e attendere che si asciughi. Verificato che ciò sia avvenuto, sarà possibile fissare la composizione alla parete tramite il kit acquistato appositamente.

Come impiegare dei tronchetti di legno

Saranno una falegnameria, o un negozio di bricolage, a permettere di recuperare velocemente i tronchetti di legno necessari per la decorazione desiderata. Proprio i tronchetti si prestano ottimamente a moltissimi lavori decorativi. La tavola, ad esempio, potrà ospitare dei portatovaglioli eleganti fatti proprio di legno. A tale scopo, è necessario munirsi di un seghetto e tagliare dal pezzetto di legno 3 piccoli cerchi, di cui uno leggermente più spesso. Prima di procedere sarà utile misurare il tronchetto e segnare con una matita i vari punti da tagliare. L’obiettivo? Ricavare due parti uguali e una di dimensioni maggiori. A quel punto, posizionare uno dei dischetti sul tavolo, e praticare con un cutter due tagli verticali, uno su ogni lato. Dopo aver incastrato in ciascun foro un cerchio di piccole dimensioni, rimarrà solamente da levigare la superficie con un foglio di carta vetrata, ultimando il lavoro con le decorazioni desiderate. In alternativa, potete lasciare il portatovagliolo al suo stato più “grezzo”.

Il legno, anche se riciclato, si rivela un alleato prezioso per chi desidera donare a un ambiente quel tocco rustico che non passa mai di moda. Sia che si tratti di tavole ricavate da pallet, rami o elementi di scarto, con questo versatile materiale naturale potrete facilmente ottenere mensole, ghirlande, cornici e molti altri oggetti utili e particolari.

