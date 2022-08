Il vento scuote l’Isola di notte, danni e disagi da Alghero a La Maddalena

Un forte vento ha attraversato tutta la Sardegna settentrionale in piena notte, da sudovest a nordest, con danni e disagi da Alghero fino a La Maddalena. L’aria resta calda, ma stasera sull’Isola arriverà il maestrale e porterà un po’ di aria fresca ma anche piogge su Alghero. È stata una notte di super-lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari: le squadre sono rimaste sempre in giro perché sono caduti pali e alberi ad Alghero, Perfugas, Tempio, Arzachena, La Maddalena e i diversi altri centri. Il vento si è sollevato all’improvviso tanto che un traghetto Delcomar regolarmente partito da La Maddalena non è riuscito ad attraccare a Palau a causa delle onde improvvise che si sono abbattute sulle banchine.

La percezione è stata quella del passaggio di una tromba d’aria, è quest’idea non è molto lontana dalla realtà. “Tecnicamente si chiama vento di groppo – spiegano dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu – è associato al passaggio di nubi cumuliformi con forte sviluppo verticale. Al suo passaggio si ha una rotazione in senso orario del vento: arriva da sudest e dopo il passaggio della nube entra da nordovest. Stanotte quel fronte ha attraversato il nord Sardegna da sudovest, raggiungendo prima Alghero, per poi salire verso nordest, arrivando a La Maddalena”. Da stasera è previsto l’arrivo del maestrale su tutta la Sardegna e domani il vento batterà con forza su Alghero, portando anche pioggia.