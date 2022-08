La scuola accoglierà più bambini.

Cresce l’asilo nido di Calangianus. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la struttura verrà ampliata. Sono state pubblicate le graduatorie del bando nazionale sui nidi, al quale il Comune ha partecipato.

L’ampliamento della scuola è stato finanziato per 734mila euro. “Grazie a questo importante intervento i posti disponibili potranno cosi crescere da 33 a 40 – dichiara il sindaco Fabio Albieri – consentendoci di soddisfare le esigenze di tanti genitori, così da implementare un servizio che riteniamo centrale nell’ambito delle politiche dell’infanzia che l’amministrazione comunale sta portando avanti. Non appena il Ministero ci darà il via libera, avvieremo immediatamente le procedure amministrative per espletare la gara d’appalto per la realizzazione dei lavori”.