In via Nanni arriva un marciapiede più largo come nel lungomare

I lavori per un nuovo marciapiede in via Nanni a Olbia.

In via Nanni, a Olbia, è in costruzione un marciapiede più largo, che restringerà la carreggiata e la renderà a senso unico. Già da mesi nella strada erano in corso i lavori per cambiare la viabilità e renderla sicura, anche per la presenza di diverse scuole.

Pochi anni fa, proprio in via Nanni, era stata inaugurata la prima strada scolastica, con una viabilità più sicura per l’accesso dei giovanissimi studenti nelle scuole, limitando così il traffico in entrata e uscita dalla strada. Ora, con il restringimento della carreggiata e l’arrivo del nuovo segnale di stop in via Acquedotto, la strada è ancora più sicura.

Con l’arrivo di un marciapiede più largo, oltre al senso di marcia delle auto, sono stati così rimodulati alcuni parcheggi attorno alle palazzine di fronte alla scuola, che sono scomparsi. L’allargamento dei marciapiedi è stato effettuato in molte vie del centro storico di Olbia, che sono diventate più a misura di pedone. Il modello è quello del vicino lungomare. Negli ultimi mesi, inoltre, molte vie, prive di marciapiedi, hanno visto la realizzazione delle infrastrutture, come è accaduto in via La Marmora e in via De Filippi, quest’ultima abbellita da un’aiuola e tre alberelli che si ricongiungono al viale alberato di via Genova.

