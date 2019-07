Il vicepremier ospite a Porto Cervo.

Serata in piazzetta a Porto Cervo per Luigi Di Maio. Il vicepremier è arrivato ieri sera, 26 luglio, in Costa Smeralda per un periodo di vacanza con la fidanzata, la giornalista cagliaritana Virginia Saba.

La serata è trascorsa con una passeggiata per le vie di Porto Cervo accompagnato dagli uomini della scorta. Al termine Di Maio ha partecipato alla presentazione del libro di Antonio Padellaro Il gesto di Almirante e Berlinguer in compagna del presidente del Consorzio Costa Smeralda Renzo Persico.

