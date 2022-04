Il campeggio sociale vicino la villa di Berlusconi.

I terreni vicino alla villa dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, rischiano di trasformarsi in un campeggio sociale. Il progetto prevede che i 12 ettari accanto a Villa Certosa siano attraversati da camper e roulotte, sparsi qua e là.

I terreni, stando a quanto ricostruito da Repubblica, sarebbero al centro di alcune trattative. Tra le proposte spicca quella di una organizzazione non governativa finlandese, che vorrebbe creare un camping no profit. Sarebbe, il condizionale è d’obbligo, già stata versata una caparra da 430mila euro, che porterebbe all’accordo finale per ben 4,3 milioni in valuta americana.

L’offerta sarebbe arrivata dalla Open Society Findand, il cui nome si lega a George Soros. Sulla vicenda, tuttavia, viene mantenuto il massimo riserbo. Quel che appare certo, invece, è il malcontento dell’ex premier, che aveva acquistato Villa Certosa alla fine degli anni ’70 per utilizzarla come dimora estiva.