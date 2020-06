Il sequestro fatto dalla Guardia di Finanza di Milano.

Un’operazione svolta dalla Guardia di Finanza di Milano ha portato al sequestro di un cospicuo patrimonio detenuto da broker italiano residente a Lussemburgo che secondo l’accusa, è riuscito ad accumulare ingenti guadagni, provenienti da evasione fiscale e frode.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati beni del valore di circa 20 milioni di euro, comprese di due lussuose ville e 20.000 metri quadri di terreni in Sardegna. Una di queste ville si trova ad Arzachena ed è stata comprata tra il 2007 e il 2008 per 16,5 milioni di euro. Inoltre, sono state sequestrate 67 oggetti d’arte e di antiquariato, tra cui dipinti di noti artisti come Pablo Picasso, Lorenzo De Caro e Niccolò Cassana (detto Nicoletto), oltre a varie sculture, mobili ed oggetti di arredo, argenterie, gioielli antichi, pendoli ed orologi, risalenti al XVII e XVIII secolo.

Ma l’aspetto che ha sorpreso gli inquirenti è che l’imprenditore aveva dichiarato meno di 5 mila euro lordi. Per questi reati il broker è già stato condannato in primo grado a 10 anni e 7 mesi per frode fiscale e trasferimento fraudolento di valori attraverso società estere.

