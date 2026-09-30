Incidente sulla 131 Dcn a San Teodoro: coinvolta un’auto

Incidente stradale e rallentamenti a San Teodoro.

Questo pomeriggio, sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, nel comune di San Teodoro, si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, nel sinistro è rimasto coinvolto un singolo veicolo, per cause in corso di accertamento.

Non sono ancora note le condizioni del conducente dell’auto, né la dinamica del sinistro. L’incidente stradale è avvenuto all’interno della galleria “Li Cuponeddi”, dove il traffico è temporaneamente rallentato su un tratto in direzione Abbasanta della strada statale 131 “Dcn”. Il traffico scorre su una sola corsia e possibili disagi sul percorso. Il personale Anas e le Forze dell’ordine sono sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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