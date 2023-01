L’Open Day del Liceo Garibaldi di La Maddalena.

È stato un Open Day ricco di iniziative quello organizzato dal Liceo Garibaldi di La Maddalena lo scorso venerdì. Ogni indirizzo ha voluto dare un piccolo saggio delle proprie peculiarità ai numerosi visitatori che hanno affollato le aule dei plessi di via Trinità e di via Regina Margherita.

Protagonisti delle attività sono stati gli alunni dell’istituto che hanno animato l’intero pomeriggio con laboratori, danze, esperimenti e dimostrazioni. L’indirizzo linguistico ha scelto come tema della giornata quello della magia, ricreando le atmosfere della saga di Harry Potter (per la lingua inglese), di Mago Merlino (per il francese) e del film di animazione Encanto (per lo spagnolo).

L’indirizzo scientifico ha invece condotto alcuni esperimenti dal vivo per fornire al pubblico alcuni elementi di botanica e di mineralogia utili a valutare la qualità di prodotti cosmetici e alimentari di uso comune. I ragazzi e le ragazze del Liceo delle Scienze Umane sono stati impegnati in diversi laboratori (pedagogia, psicologia, antropologia, diritto). Uno di questi ha messo in scena la simulazione di un processo, curandone gli aspetti procedurali e criminologici, dalle indagini sulla scena del delitto sino al

dibattimento in aula.

Esprimono soddisfazione il dirigente scolastico e i docenti dell’istituto che hanno voluto, ancora

una volta, ribadire l’efficacia di una formazione che mette gli studenti al centro del progetto

didattico e riaffermare l’importanza di un istituto Liceale storico che da decenni prepara le giovani

generazioni a un futuro ricco di successi personali e professionali.

