Violento incidente a Padru, ci sono due feriti: cosa è successo

L’incidente stradale a Padru.

Un incidente stradale questa mattina ha coinvolto un veicolo da lavoro sulla strada provinciale 24, in direzione Padru, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia. Per motivi ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito di strada precipitando in un dirupo particolarmente impervio.

All’interno del veicolo vi erano due persone. Una di esse è riuscita a uscire autonomamente, mentre l’altra è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Il ferito è stato successivamente trasportato con l’ausilio dell’elisoccorso Areus all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Padru, impegnati sia negli accertamenti di competenza sia nella gestione della viabilità. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso con la messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto, garantendo la completa regolarità della circolazione.

