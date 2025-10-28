Incidente mortale a Tempio Pausania, proseguono le indagini

Le indagini sull’incidente mortale a Tempio Pausania.

La tragedia che ha colpito Omar Masia, giovane elettricista di Calangianus, continua a scuotere Tempio Pausania mentre proseguono le indagini dei carabinieri sulla notte tra sabato e domenica. Il ragazzo ha perso la vita quando la Bmw bianca su cui viaggiava insieme ad altri quattro amici è precipitata da un ponte lungo la strada per l’Agnata, schiantandosi contro le rocce nel letto del fiume sottostante dopo un volo di circa dieci metri. Il conducente, risultato positivo all’alcoltest, è indagato per omicidio stradale e lesioni personali colpose.

Il Comune di Tempio, nel frattempo, ha provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato, sistemando transenne e un fiore in memoria della vittima sul ponte di Baldu. La vettura è stata sequestrata e verranno effettuati accertamenti tecnici per chiarire eventuali responsabilità e cause del sinistro.

Oggi all’istituto di medicina legale di Sassari è prevista l’autopsia sul corpo di Omar, affidata al medico legale Daniela Casu, con esami tossicologici e alcolemici. L’esame dovrà accertare le cause della morte, le lesioni letali e verificare se la cintura di sicurezza fosse allacciata. Intanto, i carabinieri stanno ascoltando gli altri ragazzi coinvolti per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la Procura valuta anche l’eventuale perizia sulla strada e sul ponte, come richiesto dalla famiglia del conducente indagato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui