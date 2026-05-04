Scontro fra auto sulla statale a Olbia, diversi feriti nell’incidente

L’incidente sulla strada statale a Olbia.

Un tamponamento che ha interessato tre auto si è verificato oggi, 4 maggio, lungo la strada statale 125, nel territorio di Olbia, dove uno dei veicoli ha terminato la propria corsa in una cunetta a margine della carreggiata. Nell’impatto sono rimaste coinvolte diverse e persone e una, dopo le prime valutazioni sul posto, è stata accompagnata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, mentre la Polizia locale ha gestito la viabilità e svolto i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. La circolazione lungo il tratto stradale ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla rimozione dei veicoli.

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