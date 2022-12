L’incidente sulla strada Monti-Berchidda.

Violento incidente sulla strada che da Monti conduce a Berchidda. Per cause in fase di accertamento, un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo del suv scontrandosi contro la barriera spartitraffico in cemento.

Sul posto, all’altezza del chilometro 51, in direzione Olbia, è intervenuto il personale sanitario del 118. Il conducente, rimasto illeso, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui