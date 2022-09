Violento incidente stradale sulla Olbia – Sassari, due feriti

L’incidente sulla strada che da Olbia conduce a Sassari.

Violento incidente sulla strada statale 729, che da Olbia conduce a Sassari. Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate. Una delle due vetture, con a bordo uomo, si è ribaltata mentre l’altra ha subito ingenti danni.

I vigili del fuoco di Olbia hanno collaborato con i sanitari del 118 e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Due le persone trasportate all’ospedale di Olbia. Il traffico ha subito blocchi e rallentamenti, i rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.