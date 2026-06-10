L’ultimo saluto ad Alessandro, scomparso a Olbia a soli 24 anni

alessandro morino

10 Giugno 2026

di Giulia Rago

Il funerale di Alessandro Morino.

Olbia si prepara a dare l’ultimo saluto ad Alessandro Morino, un giovane conosciuto e stimato da tutti in città. La sua improvvisa scomparsa, a soli 24 anni, ha lasciato un grande vuoto tra amici e conoscenti, ma anche nel mondo dello sport locale. Il funerale del ragazzo si terrà domani, giovedì 11 giugno, alle ore 10, nella chiesa di San Ponziano, a Poltu Cuadu, nella città di Olbia.

Il lutto.

Con la scomparsa di Alessandro la città perde un altro giovane olbiese. Il ragazzo se ne è andato il 4 giugno scorso a causa di un malore fatale nella sua abitazione. Il 24enne era il figlio di Daniele Morino, allenatore dell’Olbia Rugby 1982 under 18. Il papà è una figura molto stimata nello sport olbiese e conosciuto da tutti in città. La notizia aveva fatto il giro di Olbia in poco tempo, causando un dolore lacerante nella comunità.

Lo sport in lutto.

Non appena appresa la tragica notizia, la società Olbia Rugby 1982 Api Olbiesi si è stretta attorno alla famiglia con un messaggio ufficiale di immenso cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane scomparso: “Non esistono parole giuste, né un senso logico davanti a un dolore così devastante. Oggi tutta la famiglia dell’Olbia Rugby si ferma, sconvolta e dolorante, per stringersi in un abbraccio immenso a te e ai tuoi cari per la tragica scomparsa di tuo figlio. Tu che sei da sempre una colonna portante della nostra società, una guida e un punto di riferimento per così tanti ragazzi, sappi che oggi ogni singolo membro del club è al tuo fianco per sostenerti in questa mischia così ingiusta e dolorosa. Vi siamo vicini con tutto l’affetto e il rispetto possibile. Il nostro cuore oggi batte per voi.”

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