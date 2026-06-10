L’ultimo saluto ad Alessandro, scomparso a Olbia a soli 24 anni

Il funerale di Alessandro Morino.

Olbia si prepara a dare l’ultimo saluto ad Alessandro Morino, un giovane conosciuto e stimato da tutti in città. La sua improvvisa scomparsa, a soli 24 anni, ha lasciato un grande vuoto tra amici e conoscenti, ma anche nel mondo dello sport locale. Il funerale del ragazzo si terrà domani, giovedì 11 giugno, alle ore 10, nella chiesa di San Ponziano, a Poltu Cuadu, nella città di Olbia.

Il lutto.

Con la scomparsa di Alessandro la città perde un altro giovane olbiese. Il ragazzo se ne è andato il 4 giugno scorso a causa di un malore fatale nella sua abitazione. Il 24enne era il figlio di Daniele Morino, allenatore dell’Olbia Rugby 1982 under 18. Il papà è una figura molto stimata nello sport olbiese e conosciuto da tutti in città. La notizia aveva fatto il giro di Olbia in poco tempo, causando un dolore lacerante nella comunità.

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Lo sport in lutto.

Non appena appresa la tragica notizia, la società Olbia Rugby 1982 Api Olbiesi si è stretta attorno alla famiglia con un messaggio ufficiale di immenso cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane scomparso: “Non esistono parole giuste, né un senso logico davanti a un dolore così devastante. Oggi tutta la famiglia dell’Olbia Rugby si ferma, sconvolta e dolorante, per stringersi in un abbraccio immenso a te e ai tuoi cari per la tragica scomparsa di tuo figlio. Tu che sei da sempre una colonna portante della nostra società, una guida e un punto di riferimento per così tanti ragazzi, sappi che oggi ogni singolo membro del club è al tuo fianco per sostenerti in questa mischia così ingiusta e dolorosa. Vi siamo vicini con tutto l’affetto e il rispetto possibile. Il nostro cuore oggi batte per voi.”

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