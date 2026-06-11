Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per l’11 giugno

Le previsioni meteo per l’11 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per l’11 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile e soleggiata con temperature elevate e condizioni favorevoli per tutte le attività all’aperto. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per tutta la giornata e da un clima tipicamente estivo che accompagnerà il territorio verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Le temperature saranno comprese tra 21 e 23 gradi nelle ore notturne e potranno raggiungere i 32-33 gradi durante il pomeriggio. I venti soffieranno deboli e il caldo sarà il principale protagonista della giornata. Il meteo a Olbia e in Gallura continuerà quindi a mantenersi stabile grazie all’alta pressione presente sul Mediterraneo.

L’attenzione resta puntata soprattutto sui concerti di Vasco Rossi in programma il 12 e il 13 giugno all’Olbia Arena. Migliaia di persone stanno raggiungendo la città e cresce l’interesse anche per le condizioni meteorologiche. Al momento il quadro resta favorevole con sole prevalente, assenza di piogge e temperature estive che dovrebbero accompagnare sia l’arrivo dei fan sia le due serate evento.

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