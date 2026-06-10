Olbia, sventata truffa da 23mila euro: avvocato sente la telefonata e salva un’anziana

La tentata truffa alle Poste di Olbia.

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato sventato a Olbia, grazie all’intervento di un avvocato olbiese che si trovava sul luogo. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, il 9 giugno, all’interno dell’ufficio postale del centro, quando Christian Cicoria ha udito la conversazione, rendendosi conto che la persona dall’altra parte del telefono stava raggirando la donna.

Il sospetto.

l legale si è insospettito notando la donna, che presentava evidenti difficoltà motorie, intenta a effettuare un bonifico allo sportello mentre riceveva pressanti istruzioni al cellulare. “Mi sono accorto che c’era qualcosa di strano”, ha raccontato Cicoria, che è intervenuto prontamente. Anche l’impiegata postale, intuendo qualcosa di anomalo, ha cercato di rallentare l’operazione.

Dall’altro capo del telefono c’era una voce troppo insistente, che aveva promesso all’anziana di Olbia di fare fruttare i suoi investimenti. “Versa i soldi qui e te li faremo fruttare”, le avevano detto, ma volevano truffarla dei suoi 23.000 euro.

Le indagini.

L’avvocato Cicoria ha cercato di parlare al telefono e si è accorto che erano due interlocutori, i quali hanno lo hanno insultato. Il legale ha riferito di essere stato anche minacciato dai due, che si passavano tra loro il telefono. Immediato l’intervento dei carabinieri, che sono stati allertati dall’avvocato Cicoria. La vicenda si è conclusa con un lieto fine con l’anziana che ha salvato i risparmi faticosamente conservati sul suo conto corrente. I militari dell’Arma sono ora al lavoro per risalire all’identità dei truffatori. ”Occorre informare più persone possibile. Soprattutto gli anziani che, come sappiamo, sono soggetti più deboli”, ha affermato l’avvocato-eroe della povera donna che ieri pomeriggio ha rischiato una grave tragedia economica da parte di chi ha approfittato della sua vulnerabilità

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui