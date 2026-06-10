Berchidda, dopo il successo Nieddu nomina la nuova Giunta

Andrea Nieddu nomina subito la nuova Giunta comunale a Berchidda

Dopo la vittoria delle elezioni arriva subito la firma del decreto di nomina della nuova Giunta comunale di Berchidda da parte del sindaco Andrea Nieddu. L’atto formale definisce la squadra di governo che guiderà il paese nel solco della continuità amministrativa, sancendo l’avvio di un terzo mandato storico caratterizzato da una larghissima partecipazione democratica.

I quattro assessori

La composizione dell’esecutivo locale vede l’assegnazione di deleghe strategiche per lo sviluppo del territorio. La carica di vicesindaco è stata affidata a Francesco Gaias, che assume anche la gestione dei lavori pubblici, delle manutenzioni e del decoro urbano. Il settore primario e i collegamenti rurali passano sotto la guida di Luciano Sini, nominato assessore alle politiche agricole e alla viabilità rurale. Massimo Puggioni riceve l’incarico di assessore allo sport, mentre Delia Calvia assume la responsabilità della programmazione, del bilancio e della sanità.

“Per noi amministratori si è aperta una stagione nuova, ricca di soddisfazioni, motivazioni e progettualità – dichiara Andrea Nieddu -. Crediamo però di essere già, insieme a tutti Voi, in un tempo nuovo di maturazione profonda che ci guiderà per costruire una politica ancora più giusta, più attenta alle persone e ai più deboli, più capace di guardare oltre l’orizzonte senza mai perdere le radici. Lavoreremo per tutti con serietà, ascolto e trasparenza per un presente e un futuro di solidarietà, tolleranza e sviluppo. Saremo il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali di tutte e tutti i berchiddesi”.

Lista unica, ma grande successo

L’esito delle recenti elezioni amministrative ha registrato un dato numerico inequivocabile che esclude visioni alternative sulla solidità del consenso. Con un’affluenza alle urne pari al 73,37% degli aventi diritto, ben 1606 cittadini si sono recati al voto, e di questi 1560 hanno espresso la propria preferenza per la proposta civica di “Berchidda SI Cambia“. Si tratta di un mandato chiaro che convalida l’operato amministrativo degli ultimi anni e premia una formula politica che unisce il rinnovamento alla stabilità istituzionale.

L’elemento di eccezionalità di questa tornata elettorale è rappresentato dalla presenza di una lista unica, una circostanza inedita per la storia democratica del comune sardo. In assenza di una dialettica tradizionale tra formazioni contrapposte, la sfida principale è coincisa con il superamento del quorum ministeriale. La risposta della comunità è stata tempestiva, prova di maturità civica e di forte coesione identitaria.

Il superamento del quorum in poche ore viene interpretato dai rappresentanti eletti come un severo impegno morale e politico nei confronti di tutta la cittadinanza, senza distinzioni di voto. La massiccia partecipazione, che ha visto il coinvolgimento attivo delle fasce più fragili e degli anziani, traduce il grande consenso ricevuto in un profondo dovere morale e in una forte responsabilità per i prossimi anni di legislatura.

A conferma di questo spirito di servizio, la nuova amministrazione ha rilasciato una dichiarazione ufficiale che traccia la rotta per i mesi a venire:

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