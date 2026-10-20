La Lni Mandello sul Lario conquista il titolo italiano a Cala dei Sardi

Tre giornate di regate, sfide avvincenti e grande spirito sportivo col Team race Open RS21 nelle acque di Cala dei Sardi. Secondo posto per il team del Garda sostenuto dalle Scuole Sacra Famiglia di Brenzone, terzo lo Yacht Club Cala dei Sardi. La vela guarda ora al Campionato Mondiale RS21 di Cannes



Si conclude nelle acque della Gallura il Campionato Italiano Team Race Open RS21, ospitato dal Marina Cala dei Sardi con l’organizzazione dello Yacht Club Cala dei Sardi, che ha visto gli equipaggi protagonisti di tre intense giornate di vela, competizione e grande spirito di squadra.

I vincitori

“Al termine di un programma sportivo articolato tra practice race, round robin, semifinali e finali, a conquistare il titolo di Campione Italiano Team Race Open RS21 è stata la squadra della Lega Navale Italiana di Mandello sul Lario, protagonista di una competizione combattuta fino alle ultime sfide. Secondo posto per gli atleti del Garda, sostenuti dalle Scuole Sacra Famiglia di Brenzone, che hanno dimostrato grande determinazione e competitività durante tutte le fasi del campionato.

A completare il podio, con un prestigioso terzo posto, l’equipaggio di casa dello Yacht Club Cala dei Sardi, capace di ben figurare davanti al proprio pubblico e di confermare il valore sportivo del sodalizio gallurese”.

“Quarta posizione per gli atleti della Lega Navale Italiana del Sulcis, che hanno contribuito a rendere particolarmente interessante e combattuta questa edizione del Campionato Italiano. Tre giornate di vela tra agonismo, condizioni ideali e spirito di squadra Le condizioni meteorologiche hanno accompagnato positivamente lo svolgimento della manifestazione, regalando agli equipaggi un clima quasi estivo e venti di intensità variabile tra i 6 e i 18 nodi, che hanno consentito di disputare le diverse fasi della competizione in uno scenario tecnico e sportivo particolarmente stimolante”.

“Il format del Team Race ha esaltato non soltanto le capacità tecniche e tattiche degli atleti, ma anche la collaborazione, l’affiatamento e la capacità di interpretare ogni situazione di regata attraverso il gioco di squadra. Accanto alla competizione, a caratterizzare queste giornate è stato soprattutto il clima di amicizia, complicità e rispetto reciproco tra gli equipaggi, che ha trasformato il campionato in un’importante occasione di incontro e condivisione tra velisti provenienti da diverse realtà sportive italiane”.

Cala dei Sardi conferma la propria vocazione sportiva anche in autunno

“Il Campionato Italiano Team Race Open RS21 rappresenta un’ulteriore conferma della capacità del Marina e dello Yacht Club Cala dei Sardi di accogliere manifestazioni veliche di rilievo nazionale, valorizzando il territorio della Gallura anche oltre la tradizionale stagione estiva grazie soprattutto al supporto della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo. Le condizioni climatiche favorevoli, la qualità del campo di regata e l’ospitalità del territorio hanno contribuito alla riuscita di un evento che coniuga sport, turismo e promozione della destinazione. Un risultato che rafforza il ruolo della vela quale importante strumento di destagionalizzazione e promozione della Sardegna, confermando Cala dei Sardi come punto di riferimento per la pratica e lo sviluppo della vela sportiva”.

Cala dei Sardi verso il Mondiale RS21 di Cannes

“La manifestazione si è conclusa ufficialmente domenica 18 ottobre, con la cerimonia di premiazione e il saluto agli equipaggi, a coronamento di quattro giornate dedicate allo sport, alla convivialità e alla passione per il mare. Ma per la classe RS21 lo sguardo è già rivolto al prossimo importante appuntamento internazionale: il Campionato Mondiale di Classe, in programma a fine ottobre a Cannes, dove lo Yacht Club Cala dei Sardi sarà presente con due equipaggi, pronto a portare i propri colori e l’entusiasmo maturato nelle acque della Gallura su un palcoscenico internazionale. Un arrivederci, dunque, a Cannes, con l’augurio di ritrovare lo stesso spirito di competizione, amicizia e passione che ha contraddistinto questa edizione del Campionato Italiano Team Race Open RS21”.

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