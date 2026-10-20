Scontro tra due auto in una stazione di servizio a Olbia

Incidente stradale a Olbia.
Questo pomeriggio, a Olbia, sulla strada statale 125, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Stando alle prime informazioni le due vetture sono entrate in collisione, per cause in corso di accertamento. Fortunatamente il sinistro stradale non ha provocato feriti, ma alcuni danni alle auto.
Sul posto è arrivata la polizia locale di Olbia per i rilievi e la ricostruzione dell’incidente stradale e le cause della dinamica. Lo scontro è avvenuto in una stazione di servizio IP, intorno alle 16:30 del pomeriggio.