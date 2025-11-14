Violento incidente in viale Aldo Moro a Olbia, un ferito: è grave

Un ferito grave nell’incidente in via Aldo Moro a Olbia.

Questa mattina, 14 novembre, un incidente stradale ha coinvolto un furgone e uno scooter in viale Aldo Moro, a Olbia, provocando il ferimento del motociclista. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il conducente della moto ha urtato un Fiorino prima di cadere rovinosamente sull’asfalto. Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove i medici hanno riscontrato fratture multiple e un trauma facciale.

La Polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso, ricostruire la dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza e la gestione del traffico lungo il viale interessato. Le Forze dell’Ordine ora stanno svolgendo accertamenti per determinare con precisione le cause dello scontro, valutando tutti gli elementi utili a chiarire le responsabilità.

