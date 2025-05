Violento scontro tra auto a Olbia, ci sono feriti

L’incidente nell’incrocio di via Ruanda a Olbia.

A Olbia, un incidente stradale questa mattina ha coinvolto un Doblò e una Bmw in un incrocio ritenuto particolarmente pericoloso tra via Canada e via Ruanda. Nessuno dei conducenti o passeggeri ha riportato ferite gravi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza, e per precauzione si è provveduto a immobilizzare la guidatrice della Bmw con un collare cervicale. I soccorritori, nonostante l’assenza di lesioni evidenti, hanno suggerito a tutti coloro che erano coinvolti di recarsi in ospedale per ulteriori controlli, al fine di escludere eventuali conseguenze non immediatamente percepibili.

L’incrocio, da tempo segnalato come uno dei più insidiosi della zona, conferma la sua natura problematica per il traffico locale. Per questo, in molti, chiedono interventi mirati a garantire una maggiore sicurezza stradale nell’area. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi di legge.

