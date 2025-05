Olbia piange Gianfranco Pisanu, aveva solo 55 anni

L’addio a Gianfranco Pisanu di Olbia.

Si è spento nelle scorse ore, all’età di 55 anni, Gianfranco Pisanu. Nato il 26 dicembre 1969 a Lula, aveva stabilito la sua residenza da tempo a Olbia. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata con profondo dolore dalla moglie Nicol Falchi, dai figli Virginia, Elena, Gabriele, Maria e Nicolò, oltre che dalle sorelle Efisia e Giada.

In segno di rispetto per la memoria di Pisanu, la famiglia ha chiesto che, al posto dei fiori, vengano effettuate donazioni a favore dell’associazione Libere Energie Odv di Olbia, a testimonianza del valore che l’uomo attribuiva al sostegno e alla solidarietà.

Il rito funebre, di natura laica, è stato fissato per questo pomeriggio alle ore 16 presso la Casa Funeraria La Pax – Braccu, situata in via Bazzoni Sircana, 13 D. Successivamente, la salma sarà trasferita al tempio crematorio di Olbia, dove si terranno le ultime esequie. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore, ricordando Gianfranco Pisanu con affetto e rispetto.

