Le ville più lussuose in Gallura.

L’estate del 2022 ha visto un notevole incremento turistico, che ha determinato non solo la ripartenza dal periodo Covid, ma ha anche battuto un record, confermandosi con 5 milioni di presenze in Gallura, come la stagione più turistica in assoluto.

La scorsa estate è stata anche quella dei vip. Dell’amore estivo tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ma è mancata l’assidua presenza dei Ferragnez.

Ma dove vanno i personaggi famosi? La Gallura è una delle mete più gettonate, su questo non c’è dubbio, ma sulla base di dove scelgono le loro residenze, il sito di Immobiliare.it ha classificato i luoghi più ambiti dai vip. In alto alla classifica c’è Puntaldia, con l’iconica villa H2O, selezionata dall’icona cinematografica degli anni ‘90 e primi 2000, George Clooney.

In secondo luogo c’è Porto Rafael, un altro gioiello del turismo di lusso. Là c’è una villa immersa nella macchia mediterranea, dotata di una piscina panoramica, che guarda il golfo di Porto Cervo. Una delle ville meravigliose si trova, secondo il portale immobiliare, a Pevero Alto, con una delle vasche più eccezionali di tutta la Sardegna. In questa residenza ci si può godere il panorama mozzafiato della Costa Smeralda. Anche Portisco, a pochi passi da Olbia, c’è una meravigliosa villa con arredamenti contemporanei in perfetto stile Bauhaus, dotata di ampi spazi e dotata di ogni comfort.

