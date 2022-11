Giacca e jeans, l’abbinamento perfetto: quando la differenza è nei dettagli

Blazer e jeans: all’interno del guardaroba maschile non esistono due capi così agli antipodi, come questi. Il più sportivo dei pantaloni abbinato al più classico dei capispalla, un binomio che fino a qualche anno fa sembrava certamente poco usuale, che invece risulta essere sempre vincente, anche nelle situazioni più formali.

La moda, si sa, è sempre in grado di reinventare sé stessa e stravolgere quelli che, fino a poco tempo prima, erano ritenuti dei canoni dai quali non era possibile prescindere. Osare dunque, ma sempre restando fedeli a sè stessi e al proprio stile.

Ecco quindi che anche un capo all’apparenza iper classico, come il blazer, torna protagonista del guardaroba maschile e viene declinato in ogni tessuto possibile, mantenendo sempre e comunque le sue linee essenziali, con i dettagli che, però, vanno a fare la differenza.

Fino a qualche anno fa, infatti, tutti quegli uomini che avevano uno stile più sportivo, e meno classico, vedevano la giacca come un capo da indossare unicamente in occasioni formali oppure nell’ambito di contesti come quello del lavoro, dove il dress code deve comunicare autorevolezza e deve essere rigoroso. Ma la giacca, invece, è un capo molto versatile, e può essere indossata in tutte le stagioni ed essere adatta davvero ad ogni occasione.

Outfit sportivo con il blazer? Una scelta ultra chic e decisamente molto pratica. Ecco quindi che il classico cardigan con i bottoni, diventa una elegantissima giacca doppiopetto, da indossare con un dolcevita sottile, un pantalone in flanella elasticizzata e sneakers in camoscio. Un abbinamento, questo, presente nel catalogo della casa di moda maschile Boggi Milano, che sul suo e-commerce propone giacche uomo adatte per ogni occasione, dalla cerimonia, al lavoro, al tempo libero.

Ecco dunque le giacche in lana e quelle in cotone jersey, capi che vanno a completare anche l’outfit più easy e sportivo, e che possono essere indossate anche con felpe e pettorine removibili in tessuto tecnico, per proteggersi dal freddo.

La giacca, dunque, diventa easy e sportiva, e torna ad essere uno dei capi indispensabili del guardaroba maschile, per essere indossata sempre, tutto l’anno e in tutte le stagioni, grazie all’ampia gamma dei tessuti e dei colori. Il blazer non è più solo un indumento formale ma diventa un dettaglio divertente che aggiunge personalità al look, grazie anche alla combinazione con altri capi sportivi come i jeans. Ma, attenzione: il pantalone deve mantenere le linee pulite ed essenziali della giacca, affinché l’abbinamento risulti vincente. E’ buona norma, dunque, evitare capi che recano impresse delle applicazioni vistose, oppure i pantaloni cargo, quelli con le tasche o, ancora, dei jeans con gli strappi. Meglio scegliere pantaloni dalle linee semplici, senza orpelli di alcun genere. In questo modo l’outfit sarà perfetto!

