Gallura isolata, arrivano voli aggiuntivi su Olbia per Natale

Altri voli a Olbia per Natale.

Arriva l’ok per nuovi voli aggiuntivi su Olbia e negli altri due aeroporti dell’Isola. L’Enac ha dato via libera e i biglietti sono in vendita da oggi. Il 22 dicembre c’è una frequenza aggiuntiva sulla tratta Linate-Olbia e viceversa, mentre una sulla rotta Roma Fiumicino-Alghero e per il ritorno.

Novità anche per Cagliari per la rotta andata e ritorno di Milano- Linate, dove il 21 dicembre c’è un nuovo volo aggiuntivo e un altro per Linate-Alghero e viceversa. Sono 36 i voli aggiuntivi previsti per ora da Ita e Volotea per la continuità territoriale aerea in Sardegna. Questa esigenza è nata per far fronte all’aumento delle richieste in occasione del Natale.

Negli scorsi giorni, erano state aggiunte sei frequenze sulla Linate-Cagliari: una frequenza aggiuntiva l’11, 21, 22 e 23 dicembre e due frequenze in più il 24 dicembre. Nella mattinata di ieri sono poi state aggiunte alti due collegamenti sempre per il 24 dicembre sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa e sulla Milano Linate-Alghero e viceversa.

Altre frequenze aggiuntive a Olbia.

Per altre otto tratte aggiuntive l’assesse regionale dei Trasporti, Antonio Moro, sta compiendo alcune verifiche tecniche e attende l’autorizzazione di Enac. Per collegare la Gallura e il continente ci sarà un altro volo aggiuntivo sulla rotta Linate-Olbia il 21 dicembre, una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa il 20 dicembre, una sulla rotta Milano Linate-Cagliari il 21 dicembre e una sulle tratte Milano Linate-Cagliari, Milano Linate-Alghero e Roma Fiumicino-Alghero e ritorno il 23 dicembre. Infine per la vigilia di Natale, il il 24 dicembre, sono previsti due collegamenti aggiuntivi, uno sulla rotta Milano Linate-Cagliari. e uno sulla Milano Linate-Alghero.

