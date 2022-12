Due voli in più all’aeroporto di Olbia per le vacanze di Natale

Più voli a Olbia per Natale.

A Olbia ci saranno due voli in più per le vacanze di Natale. Lo ha annunciato il nuovo assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro, ma anche le due compagnie Ita e Volotea.

Le novità riguardano sia Olbia nelle tratte per Milano e quella di Cagliari-Roma Fiumicino. Per quanto riguarda l’aeroporto Costa Smeralda, ci saranno due voli in più con Ita dalla metà di dicembre. Per l’aeroporto di Elmas, invece, si rafforzeranno le tratte per Roma Fiumicino, con tre voli in più al giorno.

Già da questa mattina è possibile prenotare i voli in regime di continuità territoriale, con la possibilità di acquistare i biglietti a partire dal 15 dicembre per Volotea e dal 20 dicembre per quanto riguarda la compagnia Ita. Il potenziamento dei collegamenti arriva dopo l’allarme lanciato settimane fa sull’impossibilità di programmare i viaggi per la Sardegna per le feste di Natale. Le preoccupazioni dei sardi che vivono fuori dall’Isola e che dovevano venire a trovare i loro parenti hanno portato a trovare una soluzione per i loro spostamenti. Questa mattina il neo assessore ai Trasporti ha convocato anche i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui