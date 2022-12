Le luminarie di Natale in led anche a Loiri Porto San Paolo.

Loiri Porto San Paolo non rinuncia alle luminarie di Natale e, come altri comuni in Gallura, sceglie quelle in led. Nonostante, l’esponenziale aumento delle tariffe energetiche che ha colpito tutti, soprattutto negli ultimi mesi, l’amministrazione ha deciso di non rinunciare ai festeggiamenti.

Nel paese della Gallura è stata rinviata l’installazione di una settimana e adottare nel contempo tutti gli accorgimenti possibili per tagliare i costi energetici. I lumi natalizi verranno installati il 15 dicembre e non più il giorno dell’Immacolata, con l’obbiettivo di salvare il Natale e il risparmio energetico.

In questo modo si riuscirà concretamente a ridurre i consumi energetici con un risparmio nelle casse del Comune, a favore dei concittadini, senza dimenticare di diffondere nei nostri paesi la gioia e i colori che le luci di Natale regalano. ”Credo sia giusto dare un segnale importante per affrontare un problema che interessa tutti e al tempo stesso preservare il clima del Natale con la magia delle luci”, commenta il sindaco Francesco Lai.

