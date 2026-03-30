Per Pasqua arriva la stangata dei voli, da Napoli e Olbia costa quasi 600 euro

Col cambio dell’ora sono arrivati anche i voli estivi e la nuova continuità, ma per Pasqua a Olbia c’è pure la stangata dei prezzi. È un periodo di grande fibrillazione dopo la lunga stagione delle piogge la Gallura guarda avanti. Da domenica il sole tramonta un’ora dopo ed è cominciata la “summer season” coi nuovi collegamenti per l’aeroporto di Olbia. Ma ancora una volta arriva la stangata con l’aumento dei prezzi.

“I ritardatari che si apprestano solo oggi ad acquistare un volo per raggiungere la Sardegna nel periodo di Pasqua si ritrovano a spendere quanto un biglietto per un viaggio intercontinentale”. La denuncia arriva da Adiconsum Sardegna, che controllato i prezzi dei biglietti aerei per volare dalle principali città italiane agli scali sardi. Il record spetta all’aeroporto “Olbia Costa Smeralda – S.A. Principe Karim Aga Khan IV“.

“Chi è diretto ad Olbia, partendo il 3 aprile e rientrando martedì 7 aprile si ritrova a spendere, tra andata e ritorno, un minimo di quasi 600 euro volando da Napoli, 485 euro imbarcandosi a Malpensa, 480 euro da Trieste“. Così l’analisi dei prezzi di Adiconsum, che parla anche degli altri aeroporti sardi. “Per volare nelle stesse date su Cagliari, si spendono un minimo di 443 euro da Venezia, 431 euro da Linate, 414 euro da Torino. Per raggiungere Alghero imbarcandosi a Linate, la spesa minima tra andata e ritorno è di 424 euro. Tariffe che hanno ormai raggiunto quelle dei voli intercontinentali: negli stessi giorni un volo diretto di andata e ritorno per New York costa infatti 550 euro”.

“Siamo in presenza di una forma di “sciacallaggio”: anche a causa degli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree i prezzi vengono stabiliti sulla base dello stato di bisogno dei consumatori e non sul costo di produzione del servizio più il giusto guadagno. “Dimmi quanta fame hai e ti dico quanto ti faccio pagare il pane, dimmi quanta sete hai e ti dico quanto ti faccio pagare un bicchiere d’acqua” – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Il tutto è aggravato dalla crisi in Medio Oriente: se infatti i voli per destinazioni estere stanno risentendo della crisi del turismo e della minore domanda da parte dei cittadini, i voli interni, soprattutto quelli a domanda rigida come nel periodo di Pasqua, hanno raggiunto livelli astronomici. Una situazione che trasforma le vacanze di Pasqua in un vero e proprio salasso per chi decide di rientrare in Sardegna in occasione delle festività”.

Prezzi per Olbia (partenza 3 aprile/ritorno 7 aprile)

Napoli -Olbia da 597 euro

-Olbia da 597 euro Milano Malpensa -Olbia da 485 euro

-Olbia da 485 euro Trieste -Olbia da 480 euro

-Olbia da 480 euro Milano Linate-Olbia da 359 euro

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