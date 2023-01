Le critiche sui voli in continuità a Olbia.

Volotea opererà sulla rotta Olbia-Fiumicino senza compensazione. Una decisione che ha raccolto delle perplessità per quanto concerne il perpetuare di un modello debole di continuità aerea sui voli a Olbia. Lo dichiarano critici i sindacati del trasporto aereo, in particolare Uiltrasporti.

“La decisione di Volotea di operare la rotta Olbia Fiumicino senza compensazione pubblica non ci meraviglia affatto dal momento in cui è una delle possibilità previste dal bando – affermano il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca -. Anzi, non ci sorprenderebbe se anche altre compagnie facessero lo stesso. Questo è solo uno degli aspetti che mette in luce le debolezze di un modello di continuità territoriale non più adeguato a soddisfare le esigenze dei sardi né tanto meno aderente alla realtà del trasporto aereo nazionale“.

“Potremmo ritrovarci nella situazione in cui i vettori operano nel periodo di alta stagione”.

Quello che manca, secondo il sindacato del trasporto aereo, è un solido modello che garantisca il servizio anche ai residenti, ovvero non solo in estate. “Senza la definizione di un nuovo modello che stabilisca regole certe e chiare – proseguono i sindacalisti -. potremmo ritrovarci ancora nella situazione in cui i vettori operano nel periodo di alta stagione, dove la redditività è massima, per poi declinare l’invito non appena i numeri dei passeggeri calano. Ora più che mai è importante capire i motivi che hanno indotto i vettori a disertare il bando su Alghero e verificare l’affidabilità dei vettori che si assumono l’onere di garantire i voli in continuità territoriale, in attesa di iniziare a lavorare di concerto con la regione Sardegna e tutti gli attori del trasporto aereo per la prossima continuità territoriale“.

Per quanto concerne la decisione di Volotea di presentare l’offerta su Olbia-Fiumicino senza compensazioni, anche l’assessore ai trasporti Antonio Moro ha auspicato che “Volotea rispetti il termine del 26 ottobre 2024”.

