Morto il gatto gravemente ferito a Olbia.

Giovanni non ce l’ha fatta. Troppo grave il trauma cranico riportato dal gatto, trovato in strada in pessime condizioni il 28 dicembre scorso. L’associazione Lida, che gestisce il canile di Olbia, ha provato a curarlo senza purtroppo riuscirci.

Una notizia che arriva ieri sera, quando i volontari hanno comunicato il decesso del gatto. “Dal giorno in cui è stato operato con urgenza Giovanni non è più uscito dalla clinica, la situazione era veramente disperata – dichiarano sulla pagina dell’associazione -. Purtroppo il suo corpicino non ha resistito a tanto male subito ed oggi è diventato un angelo. Perdere una vita è la sconfitta più grande. Quando questo succede a causa di indifferenza ed ignoranza, per noi è un vero e proprio crimine”. Non è chiaro la causa del grave trauma facciale riportato da Giovanni, l’animale potrebbe essere stato investito e, successivamente, abbandonato senza ricevere nessun soccorso.

