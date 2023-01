Svolta per la continuità territoriale da Olbia, ci sarà anche Volotea

La continuità territoriale a Olbia.

Svolta per la continuità territoriale a Olbia. La tratta da e per Linate è stata aggiudicata per 910.858 euro ad AeroItalia, che ha offerto un ribasso del 75% sull’importo a base d’asta, pari a più di 3,6 milioni di euro. Per la stessa aveva presentato la propria offerta anche la compagnia italiana Ita Airways, che ha vinto il collegamento Cagliari-Milano Linate dove è stata l’unica a farsi avanti per poco piu’ di 5 milioni di euro (Iva esclusa) con un ribasso del 50,3% sull’importo a base d’asta, pari a circa 10,2 milioni.

Ci sarà anche Volotea a Olbia.

Ci sarà anche Volotea, che invece garantirà senza compensazioni economiche la tratta Olbia-Fiumicino. Anche Aeroitalia aveva presentato un’offerta su questa per la continuità territoriale di Olbia. Il collegamento tra Cagliari e Roma Fiumicino, al quale si era presentata anche Volotea, è stato assegnato a Ita per circa 8 milioni di euro senza Iva, con un ribasso del 53,1% sull’importato a base d’asta che era di oltre 17,1 milioni. Tuttavia Volotea fa sapere che ci saranno nuove rotte su Olbia e Cagliari e che si metteranno al lavoro per gestire i due aeroporti in Sardegna. La compagnia spagnola ora è determinata nel proseguire i suoi piani di sviluppo, come fa sapere Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea.

Moro: “Volotea rispetti il termine fino al 26 ottobre 2024”

”Nella delicata quanto vitale gestione della gara europea per la continuità territoriale aerea, la Regione Sardegna ha dimostrato e dimostra credibilità e affidabilità. Auspichiamo che analoga credibilità e affidabilità dimostri la compagnia Volotea nel rispettare il termine del 26 ottobre 2024 per svolgere, senza compensazioni e senza esclusiva, la rotta Olbia-Fiumicino. Ci auguriamo quindi che l’impegno che la compagnia assume oggi con la Regione e con i sardi venga mantenuto sino al termine fissato per la scadenza degli oneri di servizio pubblico”. Così l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, commenta la decisione di Volotea di presentare un’offerta, senza esclusiva e senza compensazioni, per il collegamento Olbia-Roma Fiumicino.

