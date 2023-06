Luglio comincia con allerta arancione per gli incendi in Gallura

Vento, caldo e alto rischio di incendi: il mese di luglio comincia con l’allerta arancione per gli incendi in Gallura e quasi tutta la Sardegna. Lungo le coste occidentali dell’Isola per il primo luglio c’è allerta gialla, che vuol dire previsione di pericolo medio. Ma sulla Gallura e tutto il resto della Sardegna il colore dell’allerta è arancione: pericolo alto.

Vento forte e alte temperature sono il contesto perfetto per lo scoppio di incendi e per l’avanzata delle fiamme. Così il bollettino della Protezione civile regionale descrive il codice arancione per gli incendi. “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui