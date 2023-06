Da Olbia alla conquista di Cagliari, la Fiera aspetta Salmo

Tutto pronto alla Fiera di Cagliari per l’atteso concerto di Salmo, con Trenitalia che ha messo in campo treni speciali per aiutare i fan. È atteso il pubblico delle grandi occasioni, in arrivo da tutta l’Isola, per la seconda tappa dell’olbiese Maurizio Pisciottu. L’antipasto è arrivato sabato 24 giugno a Campovolo dove ha rotto il ghiaccio assieme a Zucchero davanti ai 40mila di Italia loves Romagna.

Mercoledì 28 c’è stato il fischio d’inizio con la prima tappa del suo tour estivo al Ferrara Summer Festival. Passata la mezzanotte ha potuto festeggiare a fine concerto i suoi 39 anni e ora torna nella sua Isola per il grande appuntamento alla Fiera di Cagliari. Inizialmente il concerto era previsto all’Arena del Poetto, ma la grande richiesta di biglietti ha portato al cambio di scena.

Migliaia di persone affolleranno Cagliari per l’evento e Trenitalia ha deciso di rinforzare i collegamenti per domenica 2 luglio, con cinque treni straordinari. I convogli viaggeranno su Carbonia, Iglesias e Macomer. “Sono 5 i treni straordinari previsti per il concerto di Salmo che si terrà alla Fiera di Cagliari sabato 1 luglio – annunciano -. Si tratta di oltre 1.500 posti, che si aggiungono all’offerta ferroviaria ordinaria, messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia per il concerto del rapper sardo. I treni straordinari – tutti Swing – saranno attivi domenica 2 luglio per agevolare il rientro dei fan dopo il concerto”.

