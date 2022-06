Ancora rifiuti a Olbia.

Il degrado e le discariche abusive non sono una novità a Olbia e nemmeno quelle più creative. L’ultimi rifiuti sono stati rinvenuti nella frazione di Pittulongu, dove qualcuno ha abbandonato sulla strada alcuni pezzi di arredamento.

In via Donigheddu giorno per giorno è stato “creato” un ufficio, dall’accumulo di rifiuti di mobili. Prima un divano, poi qualcun altro ha lasciato là una scrivania e una scala. Poi una seconda scrivania e resti di altri pezzi di arredamento. A segnalare questa situazione i residenti, che hanno chiamato la De Vizia per portare via la discarica abusiva. “Sono in vendita? Se prendo tutto ho lo sconto? Chiedo per mio cugino”, ha ironizzato qualcuno.