Le immagini dalle webcam della Gallura.

In questi giorni di quarantena in cui siamo costretti a restare chiusi a casa le Ip Webcam ci danno la possibilità di sbirciare in altre parti della città o del mondo. Le webcam riprendono costantemente e le immagini catturate possono essere viste da chiunque abbia una connessione internet.

Anche se le immagini che riguardano la Gallura non riprendono direttamente vie e piazze della città, è impossibile non provare un senso di inquietudine nel vedere che in giro non c’è nessuno. Certo è come dovrebbe essere, ma queste immagini non sono che un riflesso lontano di quello che vediamo affacciandoci alle nostre finestre o uscendo per fare la spesa.

(Visited 1.956 times, 2.038 visits today)