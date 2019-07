L’attore è in vavanza in Costa Smeralda.

Un Will Smith giocoso e sorridente. Nel suo ruolo di intrattenitore verso gli amici e la famiglia. A bordo di un gommone mentre solca le acque vicino a Olbia. “Jada è seduta adesso e i suoi piedi non toccano nemmeno la terra”, dice l’attore rivolto alla moglie.

E lei: “Sei immaturo”. Will ha la battuta pronta: “Io immaturo? Almeno i miei piedi toccano per terra”. Sullo sfondo si vede una nave della Tirrenia passare. Sono i video che la star di Hollywood ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che raccontano le vacanze in Costa Smeralda.

In un altro video, riferito ai figli e agli amici, che erano in acqua su un gonfiabile fatto a fenicottero rosa, dice: “Mi hanno detto papà, vieni qui. Ma io sono troppo criminale per salirci”. Tanta ironia e comicità, che non sono passati inosservati sui social.

