L’estate in Costa Smeralda.

Un’ondata di turisti e visitatori sta invandendo, in questi gorni, la Costa Smeralda accendendo la stagione estiva.

Il Waterfront di Porto Cervo è entrato nel vivo con grandi ospiti e le stelle intramontabili della musica come i Dik Dik che hanno fatto ballare e intrattenuto gli spettatori tra un drink e l’altro.

C’è grande attesa per l’inizio della stagione dei concerti organizzati dalla catena alberghiera Marriot, che nella suggestiva location dell’hotel Cala di Volpe porteranno la giovane band dei Clean Bandit il 26 luglio e le star internazionali della musica Rita Ora e Jess Glynne il 12 agosto.

Le serate in Costa Smeralda continuano fino alle prime luci del mattino con i numerosi locali e disco che fanno ballare giovani e non solo, come il Just Cavalli, che ha inaugurato la stagione la scorsa settimana, mentre il Billionaire è entrato in pieno ritmo aprendo tutte le sere con ospiti di fama internazionale.

Un’altra grande apertura dei giorni scorsi è stata quella del nuovo Atelier dello sguardo ”Plumes’‘ di Claudia e Giorgia Milia, due sorelle sarde che, dopo il successo nazionale, hanno scelto di inaugurare il loro nuovo studio nella location rilassante di Poltu Quatu.

Sono ancora tanti gli appuntamenti che accompagneranno l’estate in Costa Smeralda fino a settembre rendendo questa parte del nord Sardegna ancora più preziosa.

