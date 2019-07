L’associazione è presieduta dal campione di judo Degortes.

È nata l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Sportivo Full HD”, con l’obiettivo di stimolare e promuovere l’attività sportiva e motoria in tutte le fasce di popolazione, con particolare attenzione alla disabilità.

Il nome “Full HD” evoca l’alta definizione video degli spettacoli sportivi. E infatti il modo di vedere lo sport e l’attività motoria dell’associazione punta a massimizzarene le accezioni positive.

Divertimento, gioco, amicizia, condivisione, partecipazione, socializzazione, integrazione, e rispetto, lo sport come strumento universale di formazione, volto al miglioramento fisico e mentale di chi lo pratica.

A promuovere l’iniziativa un gruppo di ragazzi che praticano Judo nella città di Olbia, capitanati dai plurimedagliati gemelli Raimondo – presidente – e Francesco Degortes, con Federico Deiana e GianMario Deiana consiglieri del direttivo e Azzurra Agnello segretaria. A completare lo staff, lo psicologo Dott. Fabrizio Biancu, che metterà a disposizione l’esperienza maturata in psicologia dello sport e come educatore per l’avviamento allo sport di persone con disabilità.

“L’idea di principio è un approccio multisportivo, – spiega il dottor Biancu -, per trarre il meglio dai diversi sport specifici. Vogliamo essere un gruppo itinerante che “assaggia” le diverse realtà sportive della città con la speranza di lasciare, oltre al buon umore, un segno importante anche nei giovani atleti. Altro obiettivo del Centro Sportivo Full HD è quello di sensibilizzare giovani e giovanissimi all’aiuto per il prossimo, all’integrazione e al rispetto – prosegue Biancu -. Siamo ancora alla ricerca di partnership per coprire alcuni sport che vorremmo provare e conoscere, ma abbiamo già avuto diverse risposte positive da alcune società olbiesi che hanno abbracciato il progetto”.

“Non solo sport nel programma del C.s.Full HD, ma anche escursioni ed iniziative sociali. Questo è il momento di fare programmazione e valutare tutte le idee e le proposte – esordisce il presidente Raimondo Degortes -. Vogliamo essere pazienti e fare le cose per bene. Da atleta ho imparato che gli obiettivi si raggiungono un passo alla volta e con una buona programmazione. Siamo giovani e abbiamo tantissime idee da proporre alla cittadinanza con l’entusiasmo e la serietà che contraddistingue chi pratica le arti marziali e siamo sicuri che la cittadinanza risponderà attivamente. Olbia è una città solidale in cui si fa tanto, anche in campo sportivo, e noi vogliamo essere un valore aggiunto a quanto già esiste”.

