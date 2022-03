L’inaugurazione delle panchine rosse a Olbia.

Sabato 5 marzo saranno inaugurate a Olbia tre panchine rosse simbolo del rifiuto della violenza sulle donne nel Lungomare in Via Redipuglia (fronte Gottardi – Giardino Nuovo) e all’interno dei Centri Commerciali Terranova e Olbia Mare.

L’iniziativa di Insieme srl socio Conad NordOvest operante a Ottana, Nuoro e Olbia ha l’obiettivo della sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed in particolare dei minori sulla tematica della violenza contro le donne. Realizzata in collaborazione con l’Associazione Prospettiva Donna di Olbia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Olbia e fortemente voluta dalle donne e dagli uomini del Conad del Progetto X che giunge alla sua quarta edizione.

L’inaugurazione della Panchina Rossa in Via Redipuglia (fronte Gottardi – Giardino Nuovo) si terrà il giorno sabato 5 marzo alle ore 12 e vedrà la partecipazione di Franco Fois (Socio Conad e componente del Consiglio d’Amministrazione di Conad NordOvest), del sindaco Settimo Nizzi , della presidente Patrizia Desole e della Responsabile Organizzativa Piera Bisson dell’Associazione Prospettiva Donna di Olbia e dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori di Spazio Conad di Olbia.

“Sarà l’occasione per ribadire con forza il nostro NO a qualsiasi violenza perpetrata nei confonti delle donne e dei bambini vittime di violenza di genere – afferma Franco Fois – e queste panchine vengono installate per simboleggiare vicinanza e per non abbassare mai la guardia nei confronti di questo brutto male sociale”.

Nelle panchine troverà spazio una targa che riporterà il numero antiviolenza 0789 27466 gestito dall’Associazione Prospettiva Donna.