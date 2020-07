Lo yacht di Eric Clapton.

Alla fine, dopo aver giocato un po’ a nascondino tra le coste del Nord Sardegna, il Va Bene, lo yacht di proprietà della star della musica Eric Clapton, è arrivato alla Marina di Olbia, dove ha ormeggiato.

Chiariamo subito: è improbabile che ci possa essere il grande chitarrista a bordo, oggi 75enne. Barche del genere vengono spesso date in affitto per le settimane che non vengono utilizzate, come si fa con alcune ville di lusso.

Ma certamente vedere questo bel panfilo, ormeggiato in una Marina di Olbia, che resta desolatamente sotto tono dal punto di vista delle presenze, non può che incuriosire. Clapton l’ha comprato nel 2005 da Bernie Ecclestone per una cifra a 7 zeri.

(Visited 181 times, 184 visits today)