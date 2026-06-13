Catamarano in fiamme a Porto Pollo: le indagini sul rogo

L’incendio scoppiato sul catamarano a Porto Pollo.

È fortunatamente illeso, ma visibilmente sotto shock, l’unico occupante del catamarano che ieri pomeriggio è andato completamente distrutto a causa di un incendio a Porto Pollo. L’uomo, che si trovava a bordo del natante al momento del improvviso divampare delle fiamme, è stato salvato dalla Guardia Costiera e i vigili del fuoco prima che il rogo la trasformasse in una trappola di fuoco. Assistito e tratto in salvo dai soccorritori, per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale, sebbene la paura sia stata moltissima.

L’allarme.

L’allarme è scattato nel cuore della giornata a Porto Pollo, celebre località balneare nel comune di Palau, nota in tutta la Sardegna per essere il paradiso dei surfisti. L’incendio è stato notato anche dai numerosi bagnanti che affollavano la costa. Nel giro di pochi minuti, una densa e colonna di fumo nero si è alzata dal mare, visibile nettamente a chilometri di distanza, catturando l’attenzione e la forte preoccupazione di turisti e residenti che stavano trascorrendo la giornata sul litorale e che hanno iniziato a tempestare di telefonate i numeri di emergenza.

I soccorsi.

La macchina dei soccorsi si è attivata in modo tempestivo per evitare che la situazione evolvesse in una tragedia ben peggiore. Si è trattato di un complesso intervento di soccorso in mare da parte di vigili del fuoco e Guardia Costiera. Per domare il rogo e mettere in sicurezza lo specchio d’acqua circostante, evitando pericoli alla navigazione e alle altre imbarcazioni presenti in zona, sono state impiegate forze massicce.

Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato attivamente i Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sia via mare che dal cielo. Il corpo ha schierato un mezzo navale specializzato per attaccare le fiamme da distanza ravvicinata e un elicottero, che ha effettuato ripetuti e mirati lanci d’acqua dall’alto per abbattere la forza del fuoco che stava consumando lo scafo.

Grazie alla perfetta sinergia e alla rapidità d’azione tra la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, il rogo è stato infine circoscritto e spento prima che potesse causare un disastro ambientale ben più grave nella splendida e delicata cornice naturale di Porto Pollo. Sono ora in corso le indagini e i rilievi di rito per determinare le cause esatte che hanno scatenato l’incendio, con tutta probabilità riconducibili a un improvviso guasto tecnico o a un corto circuito partito dal vano motore dell’imbarcazione.

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